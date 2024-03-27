Хотів втекти за кордон: затримано ексохоронця російської катівні з Херсону

Співробітники Служби безпеки України, яка нещодавно викрила двох агентів фсб, які намагалися підірвати ділянку залізничної лінії, яка сполучає центральні та східні регіони України, затримали чергового зрадника.

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Як повідомляют в СБУ, затриманий — колишній охоронець російської катівні у Херсоні. Таким чином спцслужба запобігла його втечі за кордон.

«У ході комплексних заходів у Херсоні затримано місцевого жителя, який у період окупації міста охороняв російську катівню. Під час звільнення обласного центру він спалив вороже „посвідчення тюремного наглядача“ та переїхав до орендованої квартири, щоб „замести сліди“. У такий спосіб він планував переховуватись до січня 2025 року, коли йому виповниться 60 років, а потім виїхати за кордон як переселенець з півдня України», — йдеться у повідомленні.

В оселі, яку арендував херсонець, виявлено мобільний телефон із доказами його злочинних дій, а також формений одяг російського зразка, який йому видали окупанти.

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В спецслужбі з'ясували, що на початку повномасштабного вторгнення рф він працював інженером-електромеханіком на місцевому підприємстві. Після захоплення Херсона чоловік добровільно вступив до «адміністрації» російської тюрми, яка діяла у захопленій на той час місцевій виправній колонії. Там його призначили «молодшим інспектором відділу нагляду та безпеки» окупаційної установи.

На цій «посаді» він охороняв камери, в яких тримали ув’язнених учасників руху опору в регіоні. У застінках рашисти катували українських патріотів і намагалися «вибити» з них згоду на співпрацю з агресором.

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Затриманому повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111−1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території). Чоловіку загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Раніше на Київщині СБУ викрила агента, якого фсб намагалася «завести» до складу Сил оборони України, «влаштувавши» на посаду у поліції столичного регіону.

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Фото СБУ

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