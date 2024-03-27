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Хотів втекти за кордон: затримано ексохоронця російської катівні з Херсону

14:26 27 березня 2024
Співробітник СБУ та колаборант

Співробітники Служби безпеки України, яка нещодавно викрила двох агентів фсб, які намагалися підірвати ділянку залізничної лінії, яка сполучає центральні та східні регіони України, затримали чергового зрадника.

Як повідомляют в СБУ, затриманий — колишній охоронець російської катівні у Херсоні. Таким чином спцслужба запобігла його втечі за кордон.

«У ході комплексних заходів у Херсоні затримано місцевого жителя, який у період окупації міста охороняв російську катівню. Під час звільнення обласного центру він спалив вороже „посвідчення тюремного наглядача“ та переїхав до орендованої квартири, щоб „замести сліди“. У такий спосіб він планував переховуватись до січня 2025 року, коли йому виповниться 60 років, а потім виїхати за кордон як переселенець з півдня України», — йдеться у повідомленні.

В оселі, яку арендував херсонець, виявлено мобільний телефон із доказами його злочинних дій, а також формений одяг російського зразка, який йому видали окупанти.

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В спецслужбі з'ясували, що на початку повномасштабного вторгнення рф він працював інженером-електромеханіком на місцевому підприємстві. Після захоплення Херсона чоловік добровільно вступив до «адміністрації» російської тюрми, яка діяла у захопленій на той час місцевій виправній колонії. Там його призначили «молодшим інспектором відділу нагляду та безпеки» окупаційної установи.

На цій «посаді» він охороняв камери, в яких тримали ув’язнених учасників руху опору в регіоні. У застінках рашисти катували українських патріотів і намагалися «вибити» з них згоду на співпрацю з агресором.

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Затриманому повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111−1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території). Чоловіку загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Раніше на Київщині СБУ викрила агента, якого фсб намагалася «завести» до складу Сил оборони України, «влаштувавши» на посаду у поліції столичного регіону.

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Фото СБУ

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