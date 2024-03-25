СБУ затримала російського «крота»: намагався влаштуватись до поліції і шпигувати за військовими

Російська фсб не відмовляється від спроб отримати інформацію про оборону Київщини — СБУ вдалося викрити агента, якого фсб намагалася «завести» до складу Сил оборони України, «влаштувавши» його на посаду у поліції столичного регіону. У разі успішного зарахування на службу фігурант мав збирати інформацію про підрозділи правоохоронного органу, насамперед ті, що входять до «Гвардії наступу» МВС України, а також сподівався отримати більше «можливостей» для збору даних про особовий склад та переміщення військової техніки ЗСУ.



Як повідомляють у СБУ, тестовим завданням для агента була розвідка місць дислокації військових аеродромів та шпиталів, а також оборонних заводів на території Київської області.



Водночас він мав зібрати для фсб максимум інформації про одну із механізованих бригад ЗСУ. Щоб виконати завдання, зрадник «втемну» використовував місцеву жительку, син якої воював у складі цієї бригади і загинув на передовій.



Співробітники СБУ «покроково» документували російського агента і у фіналі затримали його у власному помешканні. На той час він уже подав документи на вступ до лав Національної поліції.



За даними слідства, затриманим виявився мешканець Броварського району, якого в кінці 2023 року дистанційно завербував кадровий співробітник фсб. Його особу вже встановлено Службою безпеки.

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Для виконання ворожих вказівок зрадник об’їжджав місцевість, де фіксував координати «потрібних» об’єктів, а потім передавав геолокації російському куратору.



Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо також про зірвану спробу агента фсб влаштуватися на роботу на оборонний завод у столиці.

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