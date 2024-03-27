Хто може отримати евакуаційні виплати і скільки: пояснив адвокат

Евакуація — організоване виведення чи вивезення із зони надзвичайної ситуації або зони можливого ураження населення, якщо виникає загроза його життю або здоров’ю, а також матеріальних і культурних цінностей, якщо виникає загроза їх пошкодження або знищення, пояснює адвокат Олександр Головченко. Раніше повідомлялося, що уряд удосконалив механізм грошових виплат людям, які евакуюються з територій, де відбуваються бойові дії.

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«В Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, можуть проводити евакуацію населення у разі виникнення або загрози виникнення надзвичайної ситуації, а також із зон збройних конфліктів у безпечні райони.

Під час воєнного стану в обов’язковому порядку здійснюється тимчасове переміщення (евакуація) дітей та осіб, які цілодобово перебувають у закладах, розташованих на відстані менш як:

за 2 кілометри від суб’єктів господарювання, що мають важливе значення для національної економіки і оборони держави, віднесених до відповідних категорій цивільного захисту (особливої важливості, першої чи другої);

за 100 кілометрів від адміністративної межі між тимчасово окупованою територією та іншою територією України, де не ведуться бойові дії, лінії бойового зіткнення;

або менш як за 50 кілометрів від державного кордону України з російською федерацією, республікою білорусь".

Грошова допомога цивільному населенню, яке евакуюється, виплачується через АТ «Укрпошта» у таких розмірах:

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3 тис гривень — для осіб з інвалідністю та дітей;

2 тис гривень — для інших осіб.

«АТ «Укрпошта» виплачує грошову допомогу цивільному населенню, яке евакуюється, протягом 10 календарних днів з дня прибуття відповідних осіб до приймального пункту евакуації, розташованого на залізничному вокзалі.

Особі, яка раніше отримувала грошову допомогу цивільному населенню, яке евакуюється, виплати не буде".

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що російські війська продовжують тероризувати мешканців Херсонщини, використовуючи ударні БПЛА і КАБи.

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