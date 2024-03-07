На Харківщині запроваджують примусову евакуацію дітей з 18 населених пунктів

Влада Харківської області підтримала проведення чергової примусової евакуації сімей з дітьми з 18 населених пунктів у двох громадах.

Йдеться про 18 населених пунктів Великобурлуцької та Вільхуватської громад, повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

ВІДЕО ДНЯ

За його словами, примусово евакуюють дітей з їхніми батьками, опікунами, чи іншими законними представниками.

Він уточнив, що у Великобурлуцькій громаді проживають 110 дітей, а у Вільхуватській — 51.

РЕКЛАМА

Також Рада оборони Харківщини вирішила провести обов'язкову евакуацію мешканців 57 населених пунктів. Це необхідно, щоб максимально убезпечити сім'ї з дітьми від російського терору.



Нагадаємо, ситуація на Куп'янському напрямку дуже напружена. Росіяни щодня обстрілюють позиції ЗСУ та помешкання мирних жителів.

Для обстрілу сіл та селищ росіяни використовують увесь арсенал зброї. Нещодавно російські окупанти вперше використовували для удару по Куп'янську авіабомбу з касетним зарядом.

А сьогодні ворог обстріляв КАБами Вовчанськ на Харківщині. Одна жінка загинула, ще одна отримала поранення.

РЕКЛАМА

89

Читайте нас у Facebook