Не тільки «законні» пенсії: які види грошової допомоги можуть отримувати деякі особи з інвалідністю

Малозабезпечені верстви населення, зокрема, пенсіонери, які проживають на територіях, де ведуться активні бойові дії чи які тимчасово окуповані рф, та пенсія яких не перевищує 3 250 гривень, мають змогу отримувати додаткову допомогу від ООН. Також на виплати за програмою Всесвітньої продовольчої програми ООН можуть претендувати й мешканці Київщини.

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Як пише видання «На пенсії», за умовами програми, отримати доплату до пенсійних виплат можуть люди з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю, якщо вони:

отримують пенсію менше ніж 3 250 грн на місяць;

проживають на неокупованій території України;

не отримують соцвиплати для ВПО і допомоги від інших міжнародних організацій.

Допомога надається у вигляді доплати між одержуваною пенсією і сумою 3 250 грн. Тобто, отримуючи 2 500 грн від держави, така особа отримає додаткові нарахування в сумі 750 грн.

Реєструватися на отримання цієї допомоги не потрібно. Тим, хто відповідає критеріям програми, виплата нараховується так само як державна соціальна допомога:

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банківським переказом,

переказом грошей через «Укрпошту».

За даними Київської ОВА, у лютому 2024 року вже понад 17,1 тисячі осіб отримали перші виплати на загальну суму майже 30 млн грн. Близько тисячі осіб, які отримують соціальні виплати через «Укрпошту», почнуть отримувати їх найближчим часом.

Нагадаємо, що у квітні деякі пенсіонери почнуть отримувати доплати до пенсій від держави у розмірі 944 гривень.

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Фото Pixabay

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