Довгий час була найкращою подругою: в Мережі розповіли, що стало причиною «розставання» Насті і Потапа

Натяки Насті Каменських на розставання з Потапом можуть мати під собою цілком реальне підґрунтя, так як вони вже їздять на гастролі не разом, і взагалі — більше не пара.

ВІДЕО ДНЯ

Такий висновок можна зробити не тільки з факту того, що Каменських виступала сама в Кременчуці, а й з ряду інших подій, певен блогер Богдан Беспалов. В ролику на своєму каналі він нагадує, що одна з колишніх підопічних Потапа два роки тому вперше заявила про те, що була коханкою продюсера. За її словами, це було умовою для просування в шоу-бізнесі, але щось не склалося. Саме через це вона нібито і наважилася заговорити про ситуацію, в якій опинилася через Олексія.

Не пройшло й двох років, як знову з’явилася інформація про коханку Потапа. Але на цей раз, вважає Беспалов, нею стала близька подруга Насті Каменських, колишня дружина співака Позитива.

«Настя не могла пробачити Потапу зраду з дуже-дуже близькою людиною. Потім почали питати люди: «А чому Настя припинила своє спілкування з Анною Андрійчук? — поділився Богдан і далі припустив неймовірне. — Вона тривалий час була однією з кращих подруг Каменських».

РЕКЛАМА

Також варто зазначити, що нещодавно блогер розповідав і про нового друга Насті Каменських. Який нібито складає їй протекцію у Латинській Америці. Мовляв, саме через нього подружжя робило вигляд, наче не знає одне одного на червоній доріжці.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Але на цей раз Беспалов впевнений, що роман Потапа не просто зруйнував його шлюб, але і став чимось доволі вагомим та важливим. Мовляв, Олексій сильно закоханий у свою нову пасію.

«Він просто сходить з розуму від неї. Його думки лише про неї. Він не може її відпустити. І Настю це сильно тригерить», — говорить «тато пліткарів».

Втім, цілком можливо, що розповідь блогера — всього лише його версія відомих фактів, адже ніяких доказів (заяв від Насті чи Потапа, чи компроментуючих фото тощо) немає, а на людях подружжя продовжує робити вигляд, наче все в порядку.

Але про те, що не все гаразд, може свідчити останній кліп-сповідь Насті, в якому вона звертається до Ангела та вищих сил.

Фото зі сторінки Насті Каменських

267

Читайте нас у Facebook