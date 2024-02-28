Від кохання залишились тільки спогади: Каменських налякала шанувальників натяком на розставання з Потапом

Після того, як Настя Каменських почала співати в дуеті разом з автором хітів Енріке Іглесіаса, а Потап показав свою нову «фаворитку», шанувальники почали підозрювати розлад у зірковій родині.

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Напруження досягло піка сьогодні, коли Настя пару годин тому опублікувала у мережі ролик чорно-білого кольору, в якому показані кадри їх весілля з Потапом, а також дозвілля до початку війни.

На відео пара обіймається, цілується та демонструє повну гармонію у стосунках.

«Старі спогади про кохання», — підписала відео Каменських.

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Частина фанів зробили висновок, що таким чином Настя натякнула на негаразди у шлюбі з Потапом, інші ж вирішили, що на Каменських просто наринула ностальгія.

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«Один бог знає як воно насправді — однак так хочеться щоб Настя та Потап знову були разом», «Господи, що сталося?», «А така гарна була пара», «Шкода, якщо вони розійшлися» — пишуть читачі блогу.

Втім, що насправді трапилося, ніхто так і не зрозумів, і очікує пояснень від артистів. Хоча, не варто виключати, що активність пари останніми місяцями — всього лише спроба знову повернути прихильність фанів, яку Потап добряче підірвав своїм «волонтерством», а Настя — довгим мовчанням.

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Наразі подружжя, яким приписують розрив стосунків, возз’єдналися в Колумбії. Настя для просування на латиноамериканському ринку щодня продовжує вивчати іспанську мову, працює над вокалом. А Потап, за його словами, поїхав туди, бо, вважає, що саме ця країна визначає музичні тренди в Латинській Америці.

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