Європейська збірна забила найшвидший автогол у своїй історії: відео «шедевра»

Доки збірна України після перемоги над Ісландією (2:1) святкує вихід у фінальний турнір Євро-2024, команда Латвії забила найшвидший в історії гол у свої ворота.

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«Інцидент» стався під час товариського матчу латишів у кіпрській Ларнаці з однією із найслабших збірних Європи Ліхтенштейном. На початку поєдинку захисник номінальних господарів поля Марцис Ошс, не дивлячись, віддав пас своєму 38-річному воротареві Павлу Штейнбору, який залишив «рамку», відкриваючись під передачу. У результаті м'яч закотився у ворота. Йшла 15-а секунда зустрічі…

Попри те, що Латвії завдяки голу Раймонда Кролліса вдалося швидко (на 11-й хвилині) зрівняти рахунок, здобути перемогу фавориту не вдалося — 1:1. Нічию латишів цілком можна назвати ганебною, якщо врахувати, що Ліхтенштейн до цього програвав усім з вересня 2021 року (тоді «карлики» відібрали очки у Вірменії — 1:1) — у 24 зустрічах поспіль.

Додамо, що збірна Латвії, яка виступала на Євро-2004 (лише нічия — 0:0 — з Німеччиною чого варта), переживає не найкращі часи. Досить зазначити, що у відбірній групі чемпіонату Європи-2024 команда посіла останнє місце, відсвяткувавши лише одну перемогу у восьми матчах.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в Німеччині воротар забив «найдурніший автогол в історії».

Фото lff.lv

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