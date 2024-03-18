Супутникові знімки російських військових об'єктів нібито показують, що у москви, яка після перерви відновила поставки зброї з Північної Кореї, повільно закінчуються танки. За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), який не зміг перевірити супутникові знімки самостійно, на складах залишилися лише ті танки, які перебувають у поганому стані або вже не можуть бути використані навіть на запчастини.

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Дара Массікот, дослідниця американського Фонду Карнегі за міжнародний мир, у своєму аналізі робить висновок, що більшість танків вже виведені зі стратегічного резерву. За її оцінкою, кількість російських танків різко скоротиться в найближчі роки, якщо країна продовжуватиме використовувати таку кількість техніки у війні.

«У 2023 році росія відновила 1200 танків і 2500 бронемашин, які раніше перебували на довгостроковому зберіганні, тоді як нових або модернізованих танків було вироблено лише 200, — пише Массікот у статті для журналу Foreign Affairs. — Від 25 до 40 відсотків стратегічних резервів з новітніми машинами вже виведені для використання в Україні».

За спостереженнями ISW, російська армія за останні роки майже не виробляла нових танків у скільки-небудь значних обсягах. Існуючі бойові машини були модернізовані або старі були виведені зі зберігання.

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«росія може зіткнутися з дефіцитом техніки в найближчі роки, якщо нинішні темпи її втрат залишаться такими ж або прискоряться, а поточний рівень російського виробництва нових машин збережеться», — йдеться в оцінці інституту.

За даними сайту Oryx, який підраховує російські втрати на основі загальнодоступної інформації, москва втратила 2 827 танків з початку своєї агресивної війни проти України, з яких 1 858 були знищені, решта або серйозно пошкоджені, або покинуті, або потрапили до рук України. З новітніх моделей, Т-90, вже знищено майже 140 одиниць. Сотні танків Т-80, більшість з яких датуються 1990-ми роками, втрачені, йдеться у матеріалі t-online.

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За оцінками Міжнародного інституту стратегічних досліджень, росія втратила понад 3 000 бойових броньованих машин лише за минулий рік і майже 8 800 з лютого 2022 року. У своєму щорічному звіті інститут нарахував 2 000 танків на озброєнні і 8 000 на зберіганні. Однак це, очевидно, не включає такі моделі, як Т-54 і Т-55, які були побудовані до 1960-х років. Багато з них, як кажуть, все ще існують.

Скільки танків насправді залишилося у росії, експерти сперечаються між собою. Німецька газета Merkur повідомила, посилаючись на російські джерела, що в армії путіна наразі налічується близько 2400 танків.

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Раніше повідомлялося, що за даними ЗМІ, рф імпортує зброю з країн НАТО.

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