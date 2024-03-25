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alyona alyona втратила близьку людину

14:06 25 березня 2024
alyona alyona

Українська реперка alyona alyona, яка все же оговтується після недугів, втратила близьку людину. Померла її близька подруга, з якою вона разом вчилася в школі, а потім — у Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університеті. 32-річна Світлана працювала психологом у дитячому закладі. Її серце зупинилося після операції.

Трагічною звісткою alyona alyona поділилася в інстаграмі. Вона розповіла, що терміново вирушила з Івано-Франківщини, де зараз мешкає з коханим, до рідної Баришівки, щоб провести в останню путь подругу.

«Сьогодні буде поховання моєї подруги Світлани. Ми з Світланою разом вчилися в Переяславі, в паралельних класах вчилися… Але так склалося, що в 32 роки, після ускладнень після операції вона померла», — поділилася артистка.

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Вона також закликала долучатися до зборів на підтримку армії та робити усе можливе, аби «серця молодих людей не зупинялися».

Нагадаємо, alyona alyona та Jerry Heil представлять Україну на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення», який відбудеться у травні в Мальме (Швеція). За рейтингами букмекерів, дівчата мають високі шанси на перемогу.

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Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

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