«По голові повні гайки»: Катерина Тишкевич поскаржилась на погіршення свого стану

Акторка Катерина Тишкевич, яка продовжує відновлення після коми внаслідок сепсису, поскаржилася на погіршення свого стану. Вона розповіла в інстаграмі, що її головні болі повернулися з новою силою. Щоб хоч якось полегшити свій стан, вона знову почала приймати антидепресанти.

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«Не виходжу до вас зовсім, коли просто гайки повні по голові. Останні 10 днів саме такі», — поскаржилася артистка.

Також Катерина поділилася, що додалися й інші проблеми внаслідок хвороби. Акторка стрімко почала втрачати волосся. Вона каже, що аналізи не показали якихось відхилень, тож вона звернулася до трихолога. Після обстеження виявилося, що волосся почало випадати внаслідок коми.

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«Ну і щоб мені було зовсім не сумно, моє волосся почало просто катастрофічно випадати. Третій тиждень втрачаю шалену кількість, то зараз у дорозі до трихолога. По аналізах катастрофічних дефіцитів немає, щитовидна в нормі, а я скоро буду голомоза акторка», — розповіла Катерина.

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Вона зазначила, що у неї виявили ішемічний тип випадіння волосся та призначили дороге лікування. Вона подякувала прихильникам, які допомагали збирати кошти на її лікування.

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Нагадаємо, Катерина Тишкевич понад вісім років страждає від головних болей. Вона проходила лікування в психіатричній лікарні, де їй поставили катетер, через який в організм потрапила інфекція. Лікарям ледве вдалося витягнути її з того світу.

Наразі Тишкевич шукає шляхи лікування, консультується з фахівцями Техаського центру головного болю.

Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

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