«Знову запалю»: Лілія Ребрик вразила відвертим фото

Популярна акторка та телеведуча Лілія Ребрик, яка нещодавно втретє стала мамою, поділилася пікантним фото на своїй сторінці у соціальній мережі. Саме так Лілія вирішила привітати всіх з Міжнародним днем театру та нагадати шанувальникам, що вона незабаром повернеться на сцену.

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На своїй сторінці акторка виклала чорно-білу світлину, на якій вона у чорній білизні та шкіряній куртці позує на камеру.

«Сьогодні у мене найголовніша роль в житті — я МАМА! — зробила підпис Ребрик. — Граю цю роль вже втретє і це насправді моя улюблена з-поміж усіх!

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Але сумую за театром, за глядачами, за хвилюванням перед виходом на сцену і емоціями вже після зіграної вистави. Тож, ще зовсім троооошечки і я знову запалю на сцені свого рідного Молодого театру.

З днем театру всіх, хто віддає йому своє життя і палко любить усім серцем! Як я. Скоро побачимося!"

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Шанувальники одразу звернули увагу на чудовий зовнішній вигляд артистки, яка менше ніж два тижні тому втретє стала мамою і відмітили: «Дика Ребрик у строю».

Але не всі сприйняли відвертий образ Лілії.

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«Це обов’язково вітати в спідньому?» — поцікавилися у акторки.



На питання відповіла сама Ребрик: «Ой, так хотілося привітати саме в спідньому! Так, щоб аж в грудях шкварчало».

Нагадаємо, нещодавно Лілія Ребрик вже влаштовувала розбірки з шанувальниками.

«ФАКТИ» писали, що актор Олексій Яровенко вдруге став батьком.

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