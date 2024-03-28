Гра в хорошого поліцейського: політолог розповів, чому Зеленський може ветувати закон про мобілізацію після ухвалення Радою

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони розглянув уже 82% усіх запропонованих депутатами поправок до проекту закону «Про мобілізацію» і найближчим часом він може бути проголосований «у тому форматі, в якому він уже підійде безпосередньо до дня голосування». Таку думку в інтерв'ю NV висловив політолог Ігор Рейтерович .

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«Можливо, вже ніяких суперечок не буде. Ми побачимо лише парад виступів, коли представники різних політичних сил, окремі народні депутати зроблять якісь заяви», — спрогнозував він.

А ось доля закону після його ухвалення — ще під питанням.

Так, Рейтерович вважає, що глава держави може в останній момент його ветувати, вказавши на якісь дві невідповідності, які, на його думку, треба буде виправити.

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«Можливо, це стосуватиметься якихось неоднозначних норм, які залишаться в законопроекті, які неоднозначно сприйматимуть суспільство. У президента буде чудова можливість виставити себе таким хорошим поліцейським, і сказати, що він думає про інтереси громадян», — пояснив він.

Таким чином, набути чинності новий закон зможе лише ближче до літа.

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Нагадаємо, що в першому читанні проект закону було прийнято ще 7 лютого 2024 року. Необхідність законодавчих новацій пояснюється зокрема. запитом суспільства на справедливість мобілізаційних процедур, адже з регіонів все частіше приходять тривожні новини про силовий опір військкомам та інші акції громадянської непокори.

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