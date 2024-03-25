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Події

На Закарпатті жінки перекрили трасу Київ-Чоп через «мобілізацію та проти ТЦК»: що відомо

16:10 25 березня 2024
Несанціоноване перекриття автодороги

На Закарпатті, де раніше відбувалися резонансні події, пов'язані з призовом чоловіків, жінки перекрили дороги через «мобілізацію та проти ТЦК».

Про це повідомив закарпатський журналіст Віталій Глагола у Telegram.

Журналіст уточнив, що декілька десятків жінок перекрили трасу Київ-Чоп, безперервно ходячи пішохідним переходом. Дорогу перекрили в районі санаторію «Карпати» та у селі Ракошино.

Дорогу для проїзду звільняють поліцейські.

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«На місцях перекриття руху в межах Мукачівського району працюють співробітники поліції. Вони стежать за публічним порядком та наразі в одній із локацій рух вже відновили, забезпечили проїзд для транспортних засобів. Відомості буде внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією ст. 279 Кримінального кодексу України. Поліція вже встановила організаторку заходів. Тривають слідчі дії та заходи, причетних буде притягнуто до відповідальності», — повідомили у поліції Закарпаття.

Зазначимо, що раніше народний депутат від «Слуги народу» Георгій Мазурашу повідомив, що у Закарпатській області працівники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) викрали водія — вони силою витягнули чоловіка з автомобіля на блокпосту і повезли його до Хустського ТЦК. Його дружина з дитиною залишились на трасі у селищі Міжгір'я.

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Пізніше нардеп Мазурашу заявив, що чоловіка жінки випустили, виписавши повістку за місцем проживання. Разом із сім'єю він поїхав до міста Дніпро з полігона на Рівненщині, куди його оперативно відправили закарпатські «військкоми».

А тим часом народні обранці запевняють, що не планують голосувати за зниження призовного віку в Україні нижче 25 років.

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