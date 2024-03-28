В Україні з'являться нові серії автономерів: у чому їх особливість та як зареєструвати

Вже незабаром в Україні дозволять приватному бізнесу виготовляти нові номерні знаки, що знаменує собою значну зміну в процедурі реєстрації транспортних засобів. При цьому буквено-цифрові комбінації для автономерів, як і раніше, будуть присвоюватися сервісними центрами МВС, проте самі номерні знаки вироблятимуться сторонніми компаніями.

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Це означає, що у автовласників з’явиться вибір. Вони можуть або дотримуватися традиційного способу отримання номерів у сервісному центрі МВС, або замовити там «цифровий» номер, а фізичні пластини придбати у суб’єкта господарювання, який має дозвіл на надання таких послуг, пише видання Автоконсалтинг.

Нові серії автономерів було затверджено наказом МВС України від 30 січня 2024 року й досі ще не зустрічалися на авто. Це зробить процес присвоєння комбінації літер та цифр прозорішим та знизить ризик втручання посадових осіб. Це серії OA, OV, OS, OE, ON, OI, OK, OM, UB, UC, AG, AJ, DB та NA.

Тому, коли цей механізм запрацює, виявлення автомобіля з подібним позначенням на номерному знаку означатиме, що це офіційні номери, а не імпортні «євробляхи» (оскільки вони містять символи з латинського алфавіту). Їх просто виготовляють на замовлення за межами Центрального сервісного центру МВС.

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«Якщо приватна фірма прагне виготовляти номери авто, вона повинна подати необхідні документи в Головний сервісний центр МВС. Заявку мають розглянути упродовж 5 днів та повідомити підприємство про приєднання до Реєстру субʼєктів господарювання. Варто відзначити, що реєстрацію транспорту продовжать проводити в сервісних центрах МВС», — розповів заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий.

Нагадаємо, що з кінця лютого МВС припинило приймати від автовласників заявки на виготовлення індивідуальних номерних знаків, що було мотивовано погіршенням безпекової ситуації в місцях розташування виробничих потужностей завода-виробника.

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