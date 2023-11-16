Кабмін підвищив ціни на платні номери автівок: в яку суму обійдуться номерні знаки «7777» або «0008»

В Україні внесли зміни в ціноутворення на платні номерні знаки. Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.

Зміни набудуть чинності з моменту публікації постанови Кабміну.

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За даними МВС, нововведення торкнуться наступних позицій:

- 0001, 0007 та 7777 — 80 000 грн.

- однакові цифри (окрім 6666 та 7777) — 50 000 грн.

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- комбінації від 0002 до 0005, 0008, 0009 — 50 000 грн.

- послідовні пари однакових цифр — 15 000 грн.

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- послідовні цифри 0123 та 1234 — 15 000 грн.

- починаються з двох нулів, а наступні цифри не однакові — 10 000 грн.

Зменшена вартість знаків з цифрою «6», номерів:

- 0006 та 6666 — 10 000 грн.

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- з двох послідовних пар однакових цифр, одна з яких 66 — 4000 грн.

- три цифри з яких 6 (підряд) — 4000 грн.

Ціна вказана без ПДВ. Вона стосується, як автомобілів, так і автобусів.

Вартість номерних знаків на визначені цифрові комбінації для мопедів, причепів, мотоциклів становитиме 2000 грн.

Раніше повідомлялось, за які номерні знаки будуть карати автомобілістів.

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