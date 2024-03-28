Росія планує широкомасштабний наступ на кінець травня — початок червня, Україна до нього не готова, — Зеленський

Попри певну стабілізацію ситуації на лінії фронту Україна має готуватися до відбиття нового наступу російських військ, який агресор, вочевидь готує на найближчі місяці — найпевніше, на кінець травня чи початок червня. Про це президент Зеленський розповів в інтерв'ю CBS під час свого візиту на позиції ЗСУ на Сумщині.

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«Перед цим нам потрібно не тільки підготуватися, нам потрібно не тільки стабілізувати ситуацію, тому що партнери іноді дуже раді, що ми стабілізували ситуацію», — сказав Зеленський про інших спонсорів України. «Ні, я кажу, що нам зараз потрібна допомога».

За словами Зеленського, найбільше потрібні американські системи протиракетної оборони Patriot і більше артилерії. І хоча він вдячний за мільярди доларів США на підтримку, яку вже отримала його країна, він сказав, що характер фінансування, виділеного американським урядом для допомоги Україні, має розглядатися в перспективі.

«Давайте будемо чесними, гроші, які виділяє Конгрес, адміністрація, у більшості випадків 80% цих грошей — ну, принаймні більше 75% — залишаються в США. Ці боєприпаси надходять до нас, але виробництво відбувається там, і гроші залишаються в США, і податки залишаються в США», — висловився президент України.

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«Так, це величезна підтримка, але вона потрібна», — додав президент.

За його словами, рф скористалася терактом у Підмосков'ї, намагаючись звинуватити Україну, хоча ІДІЛ взяла на себе відповідальність за цю бійню, і офіційні особи США кажуть, що бачили нічого, що ставить під сумнів це твердження.

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«Навіть після того, як ІДІЛ взяло на себе відповідальність!» — здивувався Зеленський, назвавши інсинуації Путіна «смішними».

Він впевнений, що після України путін піде війною на Казахстан, потім країни Балтії, потім на Польщу, потім — на Німеччину. Принаймі, вважає Зеленський, господаря кремля цікавить половина Німеччини.

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Нагадаємо, напередодні український експерт розкритикував аргументи Заходу щодо малої дієздатності російської армії.

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