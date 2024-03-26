«На Заході можуть потім запитувати, чому вони не озброїли Україну, але буде пізно»: експерт про наслідки перемоги рф

Деякі експерти зазначають, що невдачі росії за останні два роки викрили обмеженість її армії, і стверджують, що путін буде не в змозі розширити війну за межі України. Цей аргумент заспокоює, але є короткозорим. Він ігнорує практичні наслідки російської перемоги та недооцінює геополітичне значення України для безпеки Європи, вважає Микола Бєлєсков — науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень та старший аналітик Всеукраїнської громадської організації «Повернись живим».

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«путін також добре усвідомлював, що незалежність України є головною перешкодою для відродження статусу великої держави. Від самого початку свого правління він зробив підкорення України своїм зовнішньополітичним пріоритетом, — зазначає аналітик. — Спочатку він намагався досягти цієї мети політичними засобами, а коли це не вдалося, вдався до тих самих військових методів, які використовували покоління його царських і радянських попередників. За останні два роки російська армія зазнала надзвичайно важких втрат в Україні, але це не зупинило путіна. Навпаки, оскільки майбутнє західної військової допомоги Україні наразі під питанням, російський диктатор стає дедалі більш впевненим у своїй перемозі. Якщо путіну вдасться знищити українську державність, російський військовий потенціал різко зросте завдяки отриманню значних ресурсів України».

рф вже призиває у своє військо велику кількість чоловіків в окупованих регіонах України та використовує їх як гарматне м'ясо в жорстоких наступальних операціях.

На думку експерта, якщо Україна впаде, сотні тисяч інших людей будуть змушені приєднатися до російської армії.

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«Окрім додаткової робочої сили, завойована Україна також забезпечить росію величезними природними ресурсами, промисловою потужністю та сільськогосподарськими багатствами. Фактично окупація України дозволила б росії домінувати на світових сільськогосподарських ринках. Оскільки російська армія продовжує просуватися вперед на сході України, кожен наступ наближає війська путіна до кордону з НАТО. Ніхто не усвідомлює зростаючу небезпеку більше, ніж західні сусіди України. Не дивно, що Польща, Чехія та країни Балтії є одними з найбільших прихильників України і найголосніше б'ють на сполох, коли йдеться про російську загрозу. Вони знають, що, якщо Україна буде втрачена, вони будуть наступними на черзі та зіткнуться з відродженою росією, підбадьореною успіхом нинішнього вторгнення».

Наразі Україна переживає найскладніший період з початку повномасштабного вторгнення росії. Потерпаючи від нестачі зброї, українські війська змушені нормувати боєприпаси. У багатьох випадках вони вже не в змозі зупинити просування росії вперед. Це підживлює песимістичні прогнози, вважає Бєлєсков.

«Ставки навряд чи можуть бути вищими. Якщо російське вторгнення буде успішним, наслідки відчуватимуться далеко за межами України. Російські військові отримають поштовх до дій, захопивши величезні людські й матеріальні ресурси України, і з'являться на східному кордоні альянсу НАТО, деморалізованого та дискредитованого своєю нездатністю захистити українську незалежність. Тоді багато хто на Заході може почати запитувати, чому вони не озброїли Україну, коли мали таку можливість. Тоді, звичайно, буде вже надто пізно», — сказав експерт.

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Раніше президент Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсґен зазначив, що путін не зупиниться на Україні, якщо переможе її.

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