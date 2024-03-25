«Це вогонь!»: мережа відреагувала на переспіваний хіт «Женщина любимая» Павла Зіброва

Відомий український співак Павло Зібров оновив свій легендарний хіт «Женщина любимая». Тепер він звучить українською, та називається «Жінка, що кохаю я». Відомо, що цю пісню, яка була написана наприкінці девʼяностих, Павло Зібров присвятив своїй дружині Марині.

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«Жінка, що кохаю я, найчарівніша вона», — співає артист.

«Дорогі друзі, я радий представити вам оновлену версію хіта «Женщина любимая» в авторському перекладі українською мовою Миколи Щура, — написав артист на своїй сторінці у соціальній мережі. — Два роки безуспішного пошуку перекладу, і сам автор оригінального тексту запропонував свій варіант, який попав в десятку!

Для мене ця пісня особлива, адже присвячена моїй дружині і була написана в період, коли народилась донька Діана".

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Режисеркою відео стала саме донька Зіброва Діана. Кліп знімали у студії за участю музичного бенда.

— Зараз не ті часи, щоб знімати дороге відео, — сказав артист.

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Мережа відразу зреагувала на вихід оновленого хіта, дякуючи артисту.

«Це набагато краще оригіналу!» — були у захваті слухачі.

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«Пісня, переклад якої чекали найбільше, — написали у коментарях. — Павло Миколайович, це вогонь!»

Нагадаємо, нещодавно Павло Зібров переспівав свій легендарний хіт «Хрещатик».

Також «ФАКТИ» повідомляли, що Настя Каменський представила пісню-сповідь.

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