ЗСУ ведуть бої з ворогом на захід від Кремінної в районі Тернів: яка ситуація на фронті

На фронті точаться запеклі бої, в яких ворог втратив кілька невстановлених одиниць техніки у боях за Орлівку (на захід від Авдіївки).

ВІДЕО ДНЯ

Про це говориться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Бої ведуться по трьох головних напрямках.

Напрямок № 1 — Луганська область

РЕКЛАМА

Тут позиційні бої тривали вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кремінна:

на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки;

на захід від Кремінної в районі Тернів;

на південь від Кремінної в районі Серебрянського лісництва та Білогорівки (12 км на південь від Кремінної).

Орієнтовна карта бойових дій

РЕКЛАМА

Напрямок № 2 — Донецька область

Тут українські війська вели позиційні бої з ворогом:

РЕКЛАМА

на північний захід від Бахмута в районі Богданівки;

на захід від Бахмута в районі Часового Яру, районів Новий і Канал (східна частина Часового Яру) та Іванівського;

на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки та Андріївки.

Український командувач безпілотниками сказав, що ситуація на Бахмутському напрямку складна через російські плануючі бомбові удари та нестачу особового складу в підрозділах Сил оборони.

Представник української бригади зазначив, що українські сили нещодавно спостерігали, як російські мотоциклетні групи безуспішно намагалися просунутися в районі Бахмута, і що російські війська продовжують атакувати невеликими групами за інтенсивної підтримки безпілотників, артилерії та авіації.

Орієнтовна карта бойових дій

Заступник командира української штурмової бригади повідомив, що російські війська намагаються просунутися у напрямку Семенівки та що російські сили в цьому районі можуть зробити ротацію особового складу, направити на поле бою нові підрозділи та поповнити свої бригади великою кількістю особового складу.

Заступник командувача додав, що російські війська нещодавно почали використовувати бронетехніку, включаючи танки, і зазначив, що противник вже втратив кілька невстановлених одиниць техніки у боях за Орлівку (на захід від Авдіївки).

Також позиційні бої тривали:

на північний захід від Авдіївки в районі Семенівки та Бердичів;

на захід від Авдіївки в районі Тоненького;

на південний захід від Авдіївки в районі Невельського та Первомайського.

Орієнтовна карта бойових дій

Нещодавно російські війська просунулися в Новомихайлівку та її околиці (на південний захід від Донецька).

Відео з геолокацією, опубліковане 27 березня, вказує на те, що російські війська нещодавно просунулися в центрі Новомихайлівки та на полях на північ від населеного пункту.

Військовий блогер заявив, що українські війська в Новомихайлівці використовують безпілотники з оглядом від першої особи (FPV) та касетні боєприпаси, що значно ускладнює зусилля росії щодо просування.

Позиційні бої тривали:

на захід від Донецька в районі Георгіївки та Красногорівки;

на південний захід від Донецька в районі Побєди та Новомихайлівки.

28 березня російські війська продовжували наступ у районі Старомайорського (на південь від Великої Новосілки) у районі кордону Донецької та Запорізької областей, але не просунулися вперед.

Напрямок № 3 — Південні області

Позиційні бої тривали на заході Запорізької області 28 березня, але підтверджених змін на фронті не було.

Позиційні бої тривали:

поблизу Роботиного;

на північний захід від Вербового (на схід від Роботиного).

Крім того, позиційні бої тривали на лівому березі Херсонської області, зокрема в районі Кринків, 28 березня.

Нагадаємо також, що вночі 29 березня ворог піддав Україну масованому дроново-ракетному удару, застосувавши 99 засобів повітряного нападу. Метою ворога було ураження об'єктів енергогенерації на заході та в центральній частині України.

106

Читайте нас у Facebook