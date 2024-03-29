В Печерському райсуді ухвалили рішення на користь фірми з орбіти олігарха-втікача Курченка?

Корупція в судах має руйнівні наслідки для всієї системи української Феміди. Як стало відомо, 26 березня 2024 року суддя Печерського районного суду міста Києва Тетяна Ільєва, яку САП підозрює у зловживанні владою, ухвалила рішення у справі № 756/10151/21, яким задовольнила вимогу ТОВ «Суран» (код ЄДРПОУ 38 148 391) про витребування земельної ділянки площею 0,1 га. Ділянка знаходиться біля Видубицького монастиря (м. Київ, пров. Землянський) та була придбана у 2018 році на електронних торгах на майданчику ДП «СЕТАМ» київським підприємцем. Покупець сплатив необхідну суму та зареєстрував право власності на ділянку. Але у 2021 році Печерський районний суд розпочав розгляд вищевказаної справи та в підсумку, з незрозумілих причин, вирішив відібрати майно у добросовісного покупця.

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Цікаво, що ТОВ «Суран» (позивач у справі) фігурує в кримінальних провадженнях як суб’єкт підприємницької діяльності, що входив до складу злочинної організації олігарха-втікача Сергія Курченка, який переховується в країні-агресорі та підозрюється у фінансуванні тероризму та збройної агресії. Даний факт встановлений у вироках Комінтернівського районного суду м. Харкова від 27.04.2017 у справі № 641/2195/17, від 24.05.2017 у справі № 641/2949/17, від 25.05.2017 у справі № 641/2509/17, від 05.04.2021 у справі № 641/7138/19.

А також у вироках Подільського районного суду м. Києва від 31.08.2018 у справі № 758/9093/17 та від 09.01.2018 у справі № 758/15964/17. Також є свіжий, пов’язаний з ТОВ «Суран», вирок ВАКС від 25.12.2023 у справі № 991/1684/22.

Згідно з розслідуванням Bihus.Info, суддя Ільєва мала незадекларовані мільйонні статки, а ЗМІ багаторазово писали про корупційні складові у її правосудній діяльності.

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Відтак, у 2020 році Ільєва постановила ухвалу, якою задовольнила клопотання про зняття арешту з € 110,7 тис. Та $ 9,3 тис. Ці гроші належали колишньому віцепрезиденту ДП «Хліб України» Андрію Миханіву, якого підозрювали у відмиванні коштів.

А у грудні того ж 2020 року, як писала «УП», суддя Ільєва зобов’язала генерального прокурора Ірину Венедіктову забрати у НАБУ та САП кримінальне провадження про пропозицію хабаря у $ 6 млн керівництву антикорупційних органів за закриття провадження проти власника «Бурісми» (Burisma Holdings), ексміністра екології. НАБУ тоді повідомило, що вказане рішення Печерський райсуд ухвалив із порушенням підсудності — без участі прокурора САП. Текст вказаної ухвали до САП не надходив, його немає також і в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Суддя Печерського райсуду Ільєва Тетяна

30 березня 2023 року НАБУ й САП повідомили судді Ільєвій про підозру у зловживанні владою, внесенні до ухвали завідомо неправдивих відомостей. Кваліфікація: ч. 2 ст. 364 карається позбавленням волі на строк від 3 до 6 років, ч. 1 ст. 366 КК України карається обмеженням волі на строк до 3 років.

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Після оголошення підозри судді Ільєвій Вища рада правосуддя відмовилася відсторонити її. «За» проголосували лише три члени ВРП із 17 присутніх.

17 квітня 2023 року Вищий антикорупційний суд застосував до судді Ільєвої запобіжний захід — 805 тисяч гривень застави, хоча детектив НАБУ просив 4 мільйони.

У серпні 2023 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно судді Ільєвої, яку підозрюють у зловживанні владою та службовому підробленні.

Попри корупційний бекграунд, суддя Тетяна Ільєва залишається на своїй посаді та продовжує «кращі традиції» Печерського районного суду м. Києва. Чому на третьому році війни суддя Ільєва підігрує російським колаборантам, питання залишається відкритим…

На фото у заголовку: Печерський районний суд м. Києва (фото з Facebook)

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