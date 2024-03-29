Володимир Дантес «запав» на вірші Стуса і вирішив «жити вічно»

Поки репер-продюсер Потап під виглядом роботи «відкошує» від армії в Дубаї, а Надя Дорофєєва робить фото топлес, колишній чоловік зірки Володимир Дантес прийняв рішення жити вічно.



Саме на це він натякає у кліпі «Я залишусь молодим», який з'явився кілька годин тому.

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За словами співака, він захотів написати пісню про життя тут і зараз «корисно, якісно, бо саме зараз варто об’єднуватись навколо себе та одне одного».

Одним із джерел натхнення для пісні стала творчість Василя Стуса, пише ресурс «Слух».

«Я почав читати вірші Василя Стуса, хоча багато хто з мого оточення стверджував, що вони складні. Але мені здались неймовірними. Тому я і захотів написати щось на його вірші», — цитує видання музиканта.

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Крім того, на пісню про вічне життя режисерка Таня Муіньо зняла кліп, в якому демонструється роздвоєність особистості артиста — одна боїться оступитись і робить усе «правильно», а інша пускається берега.

Перші глядачі відео зустріли його в цілому приязно.

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Цілком ймовірно, що Володимир також вирішив випустити новий кліп, адже дізнався, що «ФАКТИ» започаткувати нову рубрику з оглядом нових кліпів, і до першого огляду попали ролики Гелі Зозулі і Дзідзьо, а також відео на пісню, яку автори присвятили загиблому захиснику. Крім того, в добірці — весела пісня, що претендує стати «весільним шлягером».



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