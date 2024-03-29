38.93 / 39.46 42.16 / 42.88
Київ: +8
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Володимир Дантес «запав» на вірші Стуса і вирішив «жити вічно»

12:55 29 березня 2024
Володимир Дантес

Поки репер-продюсер Потап під виглядом роботи «відкошує» від армії в Дубаї, а Надя Дорофєєва робить фото топлес, колишній чоловік зірки Володимир Дантес прийняв рішення жити вічно.

Саме на це він натякає у кліпі «Я залишусь молодим», який з'явився кілька годин тому.

За словами співака, він захотів написати пісню про життя тут і зараз «корисно, якісно, бо саме зараз варто об’єднуватись навколо себе та одне одного».

Одним із джерел натхнення для пісні стала творчість Василя Стуса, пише ресурс «Слух».

«Я почав читати вірші Василя Стуса, хоча багато хто з мого оточення стверджував, що вони складні. Але мені здались неймовірними. Тому я і захотів написати щось на його вірші», — цитує видання музиканта.

РЕКЛАМА

Крім того, на пісню про вічне життя режисерка Таня Муіньо зняла кліп, в якому демонструється роздвоєність особистості артиста — одна боїться оступитись і робить усе «правильно», а інша пускається берега.

Перші глядачі відео зустріли його в цілому приязно.

РЕКЛАМА

Цілком ймовірно, що Володимир також вирішив випустити новий кліп, адже дізнався, що «ФАКТИ» започаткувати нову рубрику з оглядом нових кліпів, і до першого огляду попали ролики Гелі Зозулі і Дзідзьо, а також відео на пісню, яку автори присвятили загиблому захиснику. Крім того, в добірці — весела пісня, що претендує стати «весільним шлягером».

РЕКЛАМА

33

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Дракон

Тельцям — зміна місця роботи, а Левам — зміни в особистому житті: що обіцяють зорі та Анжела Перл на день Веселого Водяного Дракона

Олексій Потапенко

Що ви там говорили про розлучення? Потап показав, з ким проводить час за кордоном

зруйноване українське місто

«Він відчув слабкість України»: у кремлі сказали, яке місто хоче окупувати путін

Полуниця

Зробіть це підживлення полуниці в кінці березня: будете збирати врожай відрами (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту