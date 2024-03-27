Гормони танцюють в темпі вальсу: Надя Дорофєєва здивувала фото топлес

Надя Дорофєєва у черговий раз розбурхала прихильників та критиків напівоголеним фото — на своїй сторінці у соцмережах вона виклала фотографію, на якій позує топлес, прикривши груди довгим волоссям. Це трапляється не в перше — періодично Дорофеєва ділиться подібними світлинами, зазначаючи, що таким чином вона намагається привернути увагу до проблем жіночого здоров’я та важливості регулярних медичних оглядів.

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«Щодня я боролась і вважала себе чи то лінивою, чи то апатичною, чи то депресивною, чи то просто людиною, яка постійно не може виспатися… Щодня я по черзі викреслювала ці варіанти, адже усвідомлювала, що все з цього переліку точно не про мене», — пише вона в Instagram.

Після прочитаного посту її знайомої співачка зрозуміла, що всі описані симптоми — від ліків, які вона приймає, і які приводять до того, що її гормони «танцюють в темпі вальсу».

«Чесно зізнаюся: я сиджу на … вже 6 років, але і гадки не мала, що підвищений ТТГ впливає так сильно на стан. Завдяки посту Каті я нарешті зрозуміла, що зі мною відбувалось протягом останніх 3 років. Я зрозуміла, чому я просиналась втомленою, і далі — мої дні були схожі на битву», — додає вона.

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Співачка назвала фото «І тут захотілося обійняти… себе». Що, власне, і зробила.

Фото з Instagram

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Дорофеєва закликала жінок вчасно звертати увагу на зміни в самопочутті та за необхідності контактувати з лікарями, що знайшло відгук у її фловерів.

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Нагадаємо, що нещодавно популярна в 90-ті співачка Руся, на відміну від своєї молодшої сестри, Наташі Корольової, підтримала Україну в боротьбі з російським агресором.

Фото з Instagram

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