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«Це підпал!»: переможець «Голосу країни» здивував новим кліпом

14:01 30 березня 2024
Сергій Лазановський

Український співак, переможець проєкту «Голос країни» Сергій Лазановський випустив нову композицію «Манила». За словами артиста, танцювальний трек він присвятив закоханості та весняно-літньому настрою.

— Попри переживання та жорстокі події, я намагаюсь створювати нову якісну українську музику та спонукати слухача відмовлятися від ворожої, — сказав артист, презентуючи роботу. — Третій рік повномасштабного вторгнення демонструє, що все одно є певний пласт людей, які досі слухають музику «сусіда». Основний аргумент — тематика. Начебто українські пісні тільки про сумне. Так, ми балансуємо й не можемо оминати тему сьогодення. Я створюю пісні про те, що мені відгукується всередині.

Кліп знятий у мінімалістичному стилі: в кадрі тільки Лазановський та модель Єлизавета Варивода. За словами співака, він має надихнути чоловіків освідчуватися у коханні.

— Українська жінка неймовірно сильна, — зауважив співак. — Але в душі квіточка, якій потрібні слова кохання та підтримки. Ми вирішили створити кліп, який надихає написати дамі свого серця хоч декілька чуттєвих слів після його перегляду. Дівчата, дякуємо, що ви у нас є.

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Слухачі відразу відгукнулися у коментарях на вихід нової пісні.

«Хочеться більше таких пісень, настрій на весь день, дякую», — прокоментували нове відео шанувальники співака.

«Це підпаллл», — слухачі не стримували своїх емоцій.

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Нагадаємо, Макс Барських нещодавно презентував нову романтичну історію.

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