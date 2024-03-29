Після того, як в Берліні продали худі Андрія Хливнюка, у грі гурту «Бумбокс» знову зазвучать «німецькі нотки», адже саме в цьому місті, на студії Trixx була записана нова пісня гурту.

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«Фіртка» — пісня без будь-якого підтексту, просто пісня про любов, з янголами, чортами, блюзом і фанком. Тобто зі всіма складовими, на яких повинен бути побудований справжній рок-хіт", — стверджує фронтмен Андрій Хливнюк.

Також він зазначає, що сама пісня починається з кантрі, яке змінюється потужним роком із електронними семплами від діджея Валентина Матіюка.

Режисером кліпу став Стас Гуренко, який також став композитором і другим гітаристом на «Фіртці». Він є побратимом Андрія по підрозділу Патрульної поліції «Софія». Відео знімалось ним в проміжках між бойовою роботою й гастролями.

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«Неймовірне відчуття — ми ставимо світло, я працюю за камерою, всі навколо сміються… Потім затемнення і ми виписуємо штрафи окупантам», — говорить Стас.

Раніше Стас вже працював з «Бумбокс», зокрема над кліпами «Ангела», «Тримай мене», «Безодня» та «Твій номер/Плющ».

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно Андрій Хливнюк назвав категоричні умови, за яких знову співатиме російські пісні.

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Фото: instagram.com/andriihorolski

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