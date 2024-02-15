«Робили пропозицію та відзначали весілля»: популярний співак презентував кліп у стилі 80-их

У День всіх закоханих переможець проєкту «Голос країни», популярний співак Сергій Лазановський, який нещодавно переспівав легендарну пісню, презентував кліп на танцювальну композицію «Вкрала ти». Відео, режисеркою якого стала Катрін Горіна, знято у стилі 80-тих років. Робота над ним проходила в одному зі спортивних клубів столиці.

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«Вкрала ти» — моя довоєнна творчість, яку ми з командою RIDNYI відклали і думали, що вже назавжди, — сказав, презентуючи роботу Сергій Лазановський. — Адже перша її версія лягла в основу іншого хіта — «З С У». Відповідно, повернувшись до неї, ми повністю видозмінили пісню, аби уникнути повторення".

Лазановський вважає пісню «Вкрала ти» вже народною і каже, що вона заходить абсолютно різним поколінням слухачів. Серед них — і українські захисники, які присвячують відео своїм коханим. До речі, співак відверто заявляє: не проти й особисто долучитися до створення нових українських родин.

«Насправді моя творча мрія — аби під пісню „Вкрала ти“ робили пропозиції та відзначали весілля, — зізнається Сергій. — Авжеж, наразі повномасштабна війна і людям не до великих святкувань. Проте кохання живе тут і зараз. Саме воно змушує серце битися частіше, і у першу чергу — у наших захисників. Тому, хлопці, завжди буду радий з вами розділити момент появи нової української родини».

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Над образами до гумористичної відеороботи працювала стилістка Наталя Садова.

«Я розумію, що створюючи будь-який гумористичний контент, ми наражаємося на хейт, — зауважив співак. — Проте хотілося трохи додати людям оптимізму».

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«ФАКТИ» писали, що легендарні музиканти довели до сліз зворушливим кліпом «Люди-титани».

На фото у заголовку скрин з відео

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