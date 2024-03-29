Надихнуло море: Макс Барських представив нову романтичну історію

Популярний український співак Макс Барських, який раніше відверто розповів про про тиск через його позицію, потішив шанувальників новою роботою. Він презентував пісню і кліп «В твоїх очах», які обрали його прихильники із запропонованого їм списку композицій. За два тижні вони зняли 10 тисяч відео в TikTok та Instagram. Тож Макс виконав свою частину угоди.

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Співак каже, що на створення цієї пісні його надихнуло море.

«Одного разу між щільним концертним графіком мені вдалося знайти один день, аби провести його біля моря. Саме там я нащупав необхідну емоцію для майбутньої пісні та кліпу. Я відчув статичне щастя, коли, не полишаючи берега, прожив день, мандруючи теплими спогадами під романтичну музичну історію. Я поділився нею з Аланом і показав фото, зроблені саме в той день», — розповів Барських.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Святослав Вакарчук випустив першу англомовну пісню.

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А Віталій Козловський у новому кліпі «Рубіж» показав вагітну дружину.

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