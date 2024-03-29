38.93 / 39.45 42.18 / 42.89
Київ: +11
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

У російському Новосибірську заарештували олімпійського чемпіона

17:27 29 березня 2024
Андрій Перлов

Олімпійський чемпіон Барселони-1992 зі спортивної ходьби Андрій Перлов поміщений у росії під варту до 24 травня 2024 року у справі про шахрайство, повідомляє Sport24. Раніше російського призера Олімпійських ігор з боксу заарештували в рф за вимагання.

Таке рішення колишньому генеральному директору футбольного клубу «Новосибірськ» Перлову виніс Центральний районний суд Новосибірська. 62-річного ексспортсмена звинувачують у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 159 кк рф (шахрайство, що вчинене особою з використанням свого службового становища).

Знаменитий легкоатлет був гендиректором «Новосибірська» з травня 2020 року до серпня 2022-го. Відповідаючи перед початком судового засідання на запитання, чи визнає він себе винним, Перлов відповів: «Не визнаю».

РЕКЛАМА

Додамо, що Андрій Перлов, окрім завоювання «золота» Олімпійських ігор, двічі виграв Кубок світу і шість разів став чемпіоном Радянського Союзу у ходьбі на 20 та 50 км.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що знаменитому футболісту, який святкував гол з трусами на голові, винесено вирок суду.

РЕКЛАМА

Фото vk.com

РЕКЛАМА

470

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Дракон

Тельцям — зміна місця роботи, а Левам — зміни в особистому житті: що обіцяють зорі та Анжела Перл на день Веселого Водяного Дракона

Влад Никитюк

«Брата знайшли під завалами будинку — він так і лежав у ванній, тримаючи в руках «тривожну валізку»: популярний актор про випробування під час великої війни

Картопля

Не знатимете, куди бараболю дівати: як виростити на дачі величезний врожай картоплі

Полуниця

Зробіть це підживлення полуниці в кінці березня: будете збирати врожай відрами (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту