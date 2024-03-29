У російському Новосибірську заарештували олімпійського чемпіона

Олімпійський чемпіон Барселони-1992 зі спортивної ходьби Андрій Перлов поміщений у росії під варту до 24 травня 2024 року у справі про шахрайство, повідомляє Sport24. Раніше російського призера Олімпійських ігор з боксу заарештували в рф за вимагання.

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Таке рішення колишньому генеральному директору футбольного клубу «Новосибірськ» Перлову виніс Центральний районний суд Новосибірська. 62-річного ексспортсмена звинувачують у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 159 кк рф (шахрайство, що вчинене особою з використанням свого службового становища).

Знаменитий легкоатлет був гендиректором «Новосибірська» з травня 2020 року до серпня 2022-го. Відповідаючи перед початком судового засідання на запитання, чи визнає він себе винним, Перлов відповів: «Не визнаю».

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Додамо, що Андрій Перлов, окрім завоювання «золота» Олімпійських ігор, двічі виграв Кубок світу і шість разів став чемпіоном Радянського Союзу у ходьбі на 20 та 50 км.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що знаменитому футболісту, який святкував гол з трусами на голові, винесено вирок суду.

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Фото vk.com

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