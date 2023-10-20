Знаменитому футболісту, який святкував гол з трусами на голові, винесено вирок суду

Титулованого ексфутболіста «Ювентуса», «Роми» та збірної Чорногорії 40-річного Мірко Вучиніча засуджено до двох років позбавлення волі умовно за несплату податків в Італії, повідомляє Corriere dello Sport. Раніше легенді футболу Райану Гіггзу оголосили вирок суду у справі про домашнє насильство.

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Чорногорський футболіст, котрий свого часу грав проти збірної України, не прозвітував перед італійськими податковими органами за суму в 6 млн євро, що він заробив у період з 2014 по 2017 рік під час виступів за «Аль-Джазіру» з Об'єднаних Арабських Еміратів.

Прокурор Массіміліано Кардуччі просив засудити ексфутболіста на чотири роки позбавлення волі, але суд обмежився вдвічі меншим покаранням.

Крім того, за ухвалою слідчого судді Серджо Тозі розпочато превентивний арешт рухомого та нерухомого майна (віли, квартири, транспортні засоби) Вучиніча, який має виплатити компенсацію податковому управлінню.

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Нагадаємо, що нападник Мірко Вучиніч, в активі якого три матчі у футболці збірної Сербії та Чорногорії, а також 46 поєдинків та 17 голів у складі команди Чорногорії, триразовий чемпіон Італії у лавах «Ювентуса». Крім того, він двічі виграв Кубок Італії з «Ромою» та став триразовим володарем національного Суперкубка (двічі — з «Юве» та один раз — з римським грандом). Забивного форварда Вучиніча сім разів визнавали футболістом року у Чорногорії.

До речі, Мірко Вучиніч запам'ятався вболівальникам своїм оригінальним святкуванням голу у матчі зі збірною Швейцарії, коли вдягнув на голову футбольні труси. Свій «трюк» нападник повторив, коли забив 100-й м'яч у серії А.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Кріштіану Роналду засудили до 99 ударів батогом.

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Фото ФК «Ювентус», uefa.com

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