Призера Олімпійських ігор з боксу заарештували в росії за здирництво

Бронзовий призер Олімпійських ігор і віцечемпіон світу, російський боксер Володимир Нікітін затриманий і взятий під варту за фактом здирництва 300 тисяч рублів (понад 3 тисяч доларів), повідомляє sport24.ru з посиланням на пресслужбу Сиктивкарського міського суду. Раніше російський чемпіон Європи з боксу покалічив людей у центрі москви.

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33-річний Нікітін звинувачується у здирстві грошових коштів у великому розмірі, що належать потерпілому, під загрозою застосування насильства.

Судом задоволено клопотання слідчих органів про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту стосовно боксера на місяць та 15 діб — до 23 лютого.

Володимир Нікітін у залі суду

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Зазначимо, що заслужений майстер спорту росії Володимир Нікітін не лише бронзовий призер Ігор-2016 в Ріо, володар «срібла» ЧС-2013 та «бронзи» чемпіонату Європи-2013, він також триразовий чемпіон країни.

Після закінчення аматорської кар'єри боксер пішов у професіонали, де став чемпіоном Євразії за версією ЄВР та у 9 боях здобув 7 перемог (за однієї поразки та однієї нічиєї).

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в росії чемпіон Європи з боксу загинув у жахливій ДТП, повертаючись з похорону матері.

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