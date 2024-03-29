Виклики дуже серйозні: Зеленський розповів, які об’єкти намагались знищити вночі загарбники

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 29 березня, провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому також йшлося про наслідки ударів окупантів по енергетиці. Про це він написав у Telegram.

ВІДЕО ДНЯ

«Перша Ставка, за скликання якої відповідав новий секретар РНБО Олександр Литвиненко. Виклики дуже серйозні», — йдеться в повідомленні.

За словами президента, російські терористи знову били по українській енергетиці. На Ставці про завдані збитки та відновлювальні роботи доповіли прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр енергетики Герман Галущенко, голови правлінь «Укренерго» та «Нафтогазу» Володимир Кудрицький та Олексій Чернишов.

«Обговорили найбільш дієві способи фізичного захисту та їх впровадження на інших об'єктах», — додав президент.

РЕКЛАМА

Також Зеленський повідомив, що цієї ночі свідомими цілями ворога стали Канівська та Дністровська ГЕС.

«Країна-терорист хоче повторення екологічної катастрофи в Херсонській області. Але тепер під загрозою не тільки Україна, а й Молдова», — сказав глава держави.

РЕКЛАМА

За словами очільника держави, вода не зупиниться перед прикордонними стовпами, як не зупиниться і російська війна, якщо разом і вчасно не зупинити її в Україні.

Також президент зазначив, що другим питанням на Ставці були контракти на постачання зброї та боєприпасів на найближчий час і на перспективу.

РЕКЛАМА

«На перший план вийшла потреба в ППО. Через інтенсивність російських обстрілів необхідно швидше поповнювати запаси», — додав Зеленський.

Президент доручив посилити роботу з партнерами, він розраховує на їхню швидку реакцію.

Зазначимо, що в ніч на 29 березня окупанти випустили по Україні 60 дронів-камікадзе та 39 ракет різних типів. Протиповітряній обороні вдалося знищити 56 безпілотників та 29 ракет. Головний удар ворога був націлений на об'єкти енергетики. Відомо, що росіяни атакували три ТЕС в Україні, внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання. Також були атаковані об'єкти критичної інфраструктури у Дніпропетровській, Черкаській, Львівській та Івано-Франківській областях.

Як писали «ФАКТИ», головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав причини відходу українських військових з Авдіївки.

205

Читайте нас у Facebook