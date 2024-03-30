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Події

Через зсув ґрунту на Драгобраті пошкоджено автошлях Мукачеве — Івано-Франківськ — Львів (фото)

10:32 30 березня 2024
Зсув ґрунту

Рясні опади, що мали місце останніми днями в різних регіонах України, спричинили зсув ґрунту в кількох населених пунктах Рахівського району Закарпатської області. Про це повідомив керівник Закарпатської ОВА Віктор Микита.

«Руйнування природного характеру трапилися в селах Лазещина, Ділове та селищі Ясіня. Зокрема, повторний зсув зафіксували в Карпатському біосферному заповіднику неподалік курорту „Драгобрат“. Через сходження ґрунтів руйнувань зазнали лісові дороги та автошлях державного значення Н-09 Мукачево — Рахів — Івано-Франківськ — Львів. Фахівці встановлюють масштаби руйнувань. Відповідні служби працюють на місцях. Для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій залучають необхідну техніку й інші ресурси. Загрози життю і здоров’ю місцевих мешканців немає», — йдеться у повідомленні.

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Як писали «ФАКТИ», кілька місяців тому двоє працівників газової служби стали жертвами зсуву ґрунту в Харкові.

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