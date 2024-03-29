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Погода

Погодний «Армагеддон» в Києві: в столиці одночасно йшов град, було чутно грім і вирувала злива

19:42 29 березня 2024
Веселка

У п'ятницю ввечері, 29 березня, в столичному регіоні пройшов справжній «погодний Армагеддон».

Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

Перш за все, потужний град засипав всю Київську область.

При цьому в небі було чути грім.

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А завершилося все дійство веселкою в небі і підтопленням деяких вулиць.

За інформацією КМВА, гідрослужби моніторять місця можливих підтоплень.

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Напоготові знаходиться 91 одиниця спецтехніки і спецзасобів для ремонту й очистки системи зливової каналізації.

Тим часом Український гідрометеорологічний центр оголосив перший рівень небезпеки через погіршення погодних умов. Гроза триватиме до кінця доби 29 березня.

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Нагадаємо, що за прогнозом народного синоптика Володимира Деркача, перша декада квітня продовжить тенденцію помірної температури березня, опадів буде досить мало, але потроху температура повітря почне зростати і стане досить тепло. На початку другої декади квітня погода зіпсується на декілька днів, пройдуть дощі, а третя ж декада продовжить перехід до вищих температур, хоча на початку десятиденки опади знову зіпсують загальну картину.

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