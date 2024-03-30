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Політика

Зеленський звільнив Шефіра з посади свого першого помічника, а Радуцький втратив посаду радника президента

11:34 30 березня 2024
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Шефіра з посади першого помічника президента України. Відповідний указ оприлюднено на сайті президента.

«Звільнити ШЕФІРА Сергія Нахмановича з посади першого помічника Президента України», — йдеться в указі.

Зазначимо, що Шефір Сергій — один із авторів КВК, сценарист і продюсер, співзасновник «Студії Квартал 95», близький друг Володимира Зеленського. У 2019 році під час президентських виборів він був одним із керівників його виборчого штабу.

Шефір народився 25 травня 1964 року у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області. Закінчив Криворізький гірничорудний інститут за спеціальністю «Підземна механіка».

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Також іншим указом президент Зеленський увільнив Михайла Радуцького від виконання обов'язків радника президента України.

Днем раніше президент звільнив Олексія Дніпрова та Андрія Смирнова з посад заступників керівника Офісу президента України. Замість них на відповідні посади було призначено Олену Ковальську та Ірину Мудру.

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Як писали «ФАКТИ», днями Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря РНБО і призначив на його місце голову Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка.

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