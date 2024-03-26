Зеленський звільнив Данілова: секретарем РНБО призначено розвідника

Президент України Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря РНБО і призначив на його місце голову Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка. Відповідні укази оприлюднено на офіційному сайті президента України.

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Литвиненко народився 27 квітня 1972 року у Києві. У 2013 році закінчив Королівський коледж оборонних наук (RCDS), Великобританія; у 2009 році — Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Правознавство»; у 1994 році — Інститут криптографії, зв’язку і інформатики Академії ФСК рф за спеціальністю «Прикладна математика» (люстраційну перевірку пройшов у 2015 році).

Вільно володіє українською, російською та англійською мовами.

У 2010−2014 роках працював заступником директора Національного інституту стратегічних досліджень. З 05.04.2014 по 13.08.2019 заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України. З 13.08.2019 по 23.07.2021 працював директором Національного інституту стратегічних досліджень, а з 23.07.2021 — головою Служби зовнішньої розвідки України.

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Доктор політичних наук, професор, Заcлужений діяч науки і техніки України, Генерал-майор. Нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня, відзнакою ПрезидентаУкраїни — ювілейною медаллю «25 років незалежності України». Одружений, має сина і доньку.

Іншим указом президент призначив Олега Іващенка головою Служби зовнішньої розвідки України замість Литвиненка.

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Як писали «ФАКТИ», минулого місяця президент відправив у відставку головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного.

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