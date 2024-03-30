Україна переходить на літній час: коли переводити стрілки та як зменшити стрес для організму

31 березня Україна переходить на літній час. О третій годині за київським часом стрілка годинника переводиться на одну годину вперед. Про це нагадали в Міністерстві економіки України.

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«Перехід на зимовий і літній час відбувається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 509 від 13.05.1996 року „Про порядок обчислення часу на території України“. Щорічно в останню неділю березня о 3 годині годинникова стрілка переводиться на 1 годину вперед, в останню неділю жовтня — о 4 годині на 1 годину назад. Час, чинний в Україні взимку, є природним для території нашої держави, і відповідає її географічному положенню, а в період з останньої неділі березня по останню неділю жовтня запроваджується літній час з метою ефективного використання світлої частини доби», — йдеться у повідомленні відомства.

Перехід на літній час виявляється складнішим, ніж перехід на зимовий, хоча обидва випадки можуть негативно позначитися на здоров'ї через порушення біоритмів організму людини. Після переходу на літній час необхідно буде вставати і лягати спати на 1 годину раніше. Однак переведення годинників має декілька небезпечних наслідків:

• Зростає захворюваність організму.

• Збільшується ризик інфарктів, гіпертонічних кризів; помічено, що в адаптаційний період зростає кількість викликів швидкої допомоги через проблеми з серцем.

• Збільшується кількість ДТП.

• Зростає кількість спроб суїцидів.

• Також перехід на літній час може негативно вплинути на дітей і школярів.

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Щоб зменшити його негативний вплив, слід намагатися кілька днів до 31 березня лягати спати та вставати раніше, ніж зазвичай, наприклад, спочатку на 15 хвилин, потім на 30, 45 хвилин. Такий поступовий перехід зробить адаптацію менш відчутною, а це може сприяти плавному переходу на літній час без серйозних наслідків, пише NV.

Як писали «ФАКТИ», 31 березня крім переведення годинників українців чекає і значне покращення погоди.

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