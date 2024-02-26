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Суспільство та люди

Зеленський підтримав демобілізацію строковиків: що буде далі

19:41 26 лютого 2024
Президент Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків, ухвалений ВР 23 лютого.

З інформації на сайті Верховної Ради відомо, що закон було підписано 26 лютого, і що про початок демобілізіції має бути видано окремий указ голови держави. Саме він визначить терміни проведення такої демобілізації.

Згідно з законом, його дія розповсюджується на військовослужбовців строкової служби, термін якої закінчився під час дії воєнного стану, та військову службу яких продовжено понад встановлені терміни.

При цьому відстрочка від нової мобілізації для таких військових становить 12 місяців.

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Також нагадаємо, що нині зараз влада працює над процедурою «економічного бронювання». Його ідея полягає в тому, щоб підприємства могли забронювати своїх працівників в обмін на певну суму податків, сплачених у бюджет. Це не стосується уже заброньованих раніше пів мільйона працівників критичних галузей економіки.

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