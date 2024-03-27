Базова військова підготовка замість строкової служби: в Міноборони розповіли про нові правила мобілізації
У Міністерстві оборони підтвердили, що мобілізаційний проєкт закону, який наразі готується до другого читання, не передбачає мобілізації 18-річних юнаків — документ пропонує встановити вік для мобілізації з 25 до 60 років.
В оборонній офіції, коментуючи положення законопроєкту № 10449, додали, що з 2025 року у вищих навчальних закладах запроваджуватиметься базова військова підготовка.
Також документ передбачає:
- Звільнення від проходження базової військової підготовки в університетах деяких категорій громадян;
- Замість строкової запроваджується базова військова служба на термін 5 місяців у мирний час і 3 місяці у воєнний;
- Громадяни з 18 років можуть обрати час проходження базової військової служби;
- Громадяни з 18 років, незалежно від проходження базової військової підготовки чи служби, отримають відстрочку до досягнення мобілізаційного віку.
Після того, як законопроєкт ухвалять і він набуде чинності, військовозобов'язані матимуть оновити свої дані в ТЦК та СП.
Фото зі сторінки командування Об'єднаними Силами ЗСУ33
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