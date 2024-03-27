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Україна

Базова військова підготовка замість строкової служби: в Міноборони розповіли про нові правила мобілізації

19:31 27 березня 2024
Військові

У Міністерстві оборони підтвердили, що мобілізаційний проєкт закону, який наразі готується до другого читання, не передбачає мобілізації 18-річних юнаків — документ пропонує встановити вік для мобілізації з 25 до 60 років.

В оборонній офіції, коментуючи положення законопроєкту № 10449, додали, що з 2025 року у вищих навчальних закладах запроваджуватиметься базова військова підготовка.

Також документ передбачає:

  • Звільнення від проходження базової військової підготовки в університетах деяких категорій громадян;
  • Замість строкової запроваджується базова військова служба на термін 5 місяців у мирний час і 3 місяці у воєнний;
  • Громадяни з 18 років можуть обрати час проходження базової військової служби;
  • Громадяни з 18 років, незалежно від проходження базової військової підготовки чи служби, отримають відстрочку до досягнення мобілізаційного віку.
Фото Міноборони України

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Після того, як законопроєкт ухвалять і він набуде чинності, військовозобов'язані матимуть оновити свої дані в ТЦК та СП.

Фото зі сторінки командування Об'єднаними Силами ЗСУ

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