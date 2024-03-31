Ворог найбільше атакував на двох напрямках у Донецькій області: яка ситуація на фронті

Російські окупаційні війська, які у ніч проти 31 березня влаштували чергову ракетно-дронову атаку на Україну, протягом доби, що инула, завдали 17 ракетних та 83 авіаційних удари, здійснив 87 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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За даними Генштабу ЗСУ, протягом зазначеного часу на фронті відбулося 85 бойових зіткнень. Найгарячіше було на кількох напрямках. Так, на Авдіївському нашими захисниками відбито 24 атаки в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Уманське, Первомайське, Невельське, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів. А на Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка та східніше Водяного Донецької області, де ворог 36 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. На Лиманському Сили оборони відбили 6 атак в районах населених пунктів Терни Донецької області та Білогорівка на Луганщині, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. На Бахмутському — 7 атак в районах населених пунктів Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили 5 атак на позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області, а на Херсонському напрямку ворог 2 рази атакував позиції наших військ на лівобережжі Дніпра.

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Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 зенітно-ракетних комплексах та 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 4 радіолокаційних станціях, 1 пункту управління, 1 району зосередження особового складу, 4 засобах протиповітряної оборони та 1 артилерійському засобу ворога.

У Генштабі підтвердили знищення семи одиниць засобів ППО ворога.

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Фото Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, що напередодні українські прикордонники підняли синьо-жовтий прапор ще над трьома населенними пунктами на Харківщині, які знаходяться у сірій зоні: Шабельне, Піщане та Дегтярне

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Фото Генштабу

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