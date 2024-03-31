Українець Богачук завдав супернику зі США понад 800 ударів та завоював титул тимчасового чемпіона WBC (відео)

У ніч на неділю, 31 березня, на T-Mobile Arena у Лас-Вегасі (США) відбувся бій за вакантний титул тимчасового чемпіона WBC у першій середній вазі (до 69,9 кг) між українцем Сергієм Богачуком (24 перемоги, 23 з них — нокаутом, 1 поразка), який у липні 2023-го провів другий успішний захист чемпіонського поясу WBC Continental Americas, та американцем Браяном Мендосою (22 перемоги, 16 з них — нокаутом, 4 поразки).

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28-річний боксер із Вінниці боксував агресивно, здорово комбінував, постійно створюючи колишньому володарю пояса 30-річному Мендосі, який мав розбитий ніс, проблеми. Але американець небезпечно відповідав. Ба більше, в 11-му раунді Мендоса вразив українця потужним аперкотом, але, на щастя, «добити» Сергія не зумів. У результаті всі три судді віддали перемогу Богачуку — 118:110, 117:111, 117:111.

Згідно зі статистикою Compubox, сумарно Богачук завдав супернику 822 удари, з яких мети досягли 319 (38,8%). Своєю чергою, Мендоса «стріляв» 507 разів, точними виявилися 168 ударів (33,1%).

Нагадаємо, що своєї єдиної поразки на професіональному рингу Сергій Богачук зазнав у березні 2021 року, коли програв нокаутом американцю Брендону Адамсу. Усі інші свої бої, окрім останнього, Сергій завершив достроковими перемогами.

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До речі, після тріумфу українець кинув виклик новоспеченому чемпіону світу WBC та WBO, 197-сантиметровому американцю Себастьяну Фундорі, який цього ж вечора здолав роздільним рішенням суддів непереможного досі австралійця Тіма Цзю (112:116, 116:112, 115:113).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Сергій Богачук побив уродженця Ямайки 34-річного Натаніеля Галлімора та захистив чемпіонський титул.

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Фото Premier Boxing Champions

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