Українець Богачук нокаутував суперника в першому раунді та захистив чемпіонський пояс (відео)

Український боксер першої середньої ваги (до 69,9 кг) Сергій Богачук (23 перемоги, усі — нокаутом, 1 поразка), який побив у січні досвідченого ямайця Натаніеля Галлімора, провів у Санта-Інесі (США) другий успішний захист чемпіонського поясу WBC Continental Americas.

Уродженець Вінниці, який мешкає у США, впевнено розпочав поєдинок проти Патріка Аллоті з Гани (42 перемоги, 32 з них — нокаутом, 5 поразок). Зі стартового гонгу суперник був притиснутий до канатів рингу, намагався уникати різких ударів та пресингу Сергія, але на 140-й секунді все ж таки пропустив правий хук у щелепу, після якого впав обличчям на настил рингу. Незважаючи на те, що ганець зрештою піднявся на ноги, рефері прийняв рішення зупинити бій та присудив нашому співвітчизнику перемогу технічним нокаутом.

Нагадаємо, що своєї єдиної поразки на професіональному рингу Сергій Богачук зазнав у березні 2021 року, коли програв нокаутом американцю Брендону Адамсу. Усі інші бої українець завершив достроковими перемогами.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український суперважковаговик Костянтин Довбищенко сенсаційно нокаутував непереможного британця.

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