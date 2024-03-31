Пробирає до мурах по шкірі: трек «За териконами» розірвав соціальні мережі

Поки представники українського шоубізу влаштовують «розбірки» в Мережі між собою або «йдуть в наступ» у Монако чи Дубаї, їх функції — дарувати глядачам надію на перемогу та радість — виконують люди, у яких, можливо, немає музичної освіти, зате є справжня душа і емоції.

ВІДЕО ДНЯ

Одним з таких «неочікуваних» артистів став військовий ЗСУ Михайло Стасула з позивним Скорпіон, пісня якого «За териконами» несподівано злетіла на вершини хіт-парадів і навіть стала трендом у ТікТок.

Понад пів року тому захисник Михайло Стасула опублікував у мережі щемливий трек «За териконами», який присвятив своєму загиблому побратиму за позивним Барон (Ростислав Терлецький загинув 17 листопада 2022 року).

Скорпіон написав текст в одному з окопів поблизу Мар'їнки.

РЕКЛАМА

У зворушливій пісні, від якої з'являються мурахи по шкірі, військовий ділиться спогадами, як вони з Ростиславом, сидячи в підвалах Мар'їнки, бачили терикони, що їх зайняли ворожі війська.

Згодом інкогніто-гурт #МюсліUA поклав текст на музику. Головний меседж синглу — не забувати, що війна не десь там далеко, а набагато ближче.

РЕКЛАМА

Прем'єра «За териконами» відбулася в жовтні 2023 року. Зараз кліп нараховує понад 2,5 мільйони переглядів. Відео займає 57 позицію у переліку найпопулярніших відео на YouTube.

А після того як Скорпіон і #МюсліUA виступили на концерті «Вечірнього Кварталу», відео їх виступу стало задавати тренди не тільки в ТікТоці, але й у YouTube (виступ займає 2 позицію в переліку трендів платформи).

РЕКЛАМА

У ролику можна побачити, що юзери в ТікТок абсолютно не приховують своїх сліз й емоцій від щемливої пісні. Крім того, чимало відеореакцій на виступ було знято саме військовими.

Нагадаємо, що пісню «За териконами» обрали для прослуховування і читачі «ФАКТІВ».

208

Читайте нас у Facebook