Не забувайте стежити за погодою: коли слід переходити на літні шини

Нещодавно «ФАКТИ» писали про головні критерії вибору літніх шин. А тепер про те, коли потрібно «перевзувати» автівку. Коли справа доходить до переходу на літні шини, існує неписане правило, якого повинні дотримуватися всі водії. Після зими, коли середня температура перевищує 7 градусів тепла, можна відвідати шиномонтаж і змінити шини. Однак це не означає, що після першого дня або декількох днів тепла треба «перевзути» автомобіль у літні шини. Для безпеки водія, пасажирів та інших учасників дорожнього руху слід дочекатися стабілізації погоди, яка наприкінці зими та на початку весни є досить примхливою та мінливою. Ви часто подорожуєте рано вранці або вночі? Тож не поспішайте міняти шини. Температура вночі та ввечері може бути досить низькою, тому краще їхати на зимових шинах. Також врахуйте можливі поїздки, наприклад, в гори, пише сайт CUK.

ВІДЕО ДНЯ

Коли переходити на літні шини? Коли погода стабілізується, і середньодобова температура перевищить 7 градусів тепла. Більшість водіїв обирають кінець березня або день переходу з зимового часу на літній. Не забувайте стежити за погодою та умовами в регіоні, де ви їздите. Затяжний сніг у гірських районах або слизькі дороги вранці можуть бути дуже небезпечними. Саме ці фактори визначають, коли найдоцільніше «перевзутися» в літні шини.

Однак не варто відкладати це до останньої хвилини. Як тільки погода покращується і стабілізується, до вулканізаторів вишиковуються черги. Саме в цей час ви можете відчути зміни в ціні, як на послугу, так і на покупку нового комплекту. Ось чому важливо перевірити стан ваших шин перед тим, як вирішити, коли переходити на літні шини.

Глибина протектора повинна бути не менше 1,6 мм, але літні шини набагато швидше втрачають свої властивості. Експерти говорять про 3−4 мм, тому варто звернути на це увагу ще до того, як настане час «перевзуватися» в літні шини. Коли це потрібно перевіряти? В ідеалі — якомога раніше, щоб встигнути купити новий комплект. Механічні пошкодження, сильне стирання можуть свідчити про те, що шини не придатні для експлуатації.

Стан дисків — вони повинні бути рівними, без пошкоджень та ознак корозії. Нагадуємо, що шини не повинні використовуватися більше 10 років після виготовлення. Це впливає на вашу безпеку.

РЕКЛАМА

Також не забудьте перевірити тиск у всіх чотирьох шинах після заміни.

В інтернеті є ряд таблиць для автомобілістів, які показують найкращий остаточний час для переходу на літні шини. Дата розраховується на основі декількох або навіть десятка джерел, пов'язаних з погодою. Їх можна використовувати як орієнтир, але, звичайно, варто самостійно спостерігати за тим, що відбувається за вікном. Погода може бути примхливою, тому не варто поспішати з переходом на літні шини.

Перед заміною шин на вашому автомобілі перевірте їх на наявність пошкоджень. Зверніть особливу увагу на боковини та глибину протектора для безпеки на дорозі. Щоб не турбуватися про стан шин, зберігайте їх у місцях, захищених від впливу хімічних речовин (наприклад, бензину). Для захисту від бруду можна використовувати спеціальні брезентові чохли або мішки. Після сезону шини завжди слід очищати від бруду і ретельно просушувати.

РЕКЛАМА

Перед встановленням шин важливо перевірити, чи правильно вони відбалансовані. Це допоможе уникнути вібрацій під час руху. Вам також знадобляться нові клапани. Не забудьте перевірити тиск після встановлення нового комплекту.

Нагадаємо, що у Раді зареєструваний законопроєкт, який передбачає штраф до 8500 грн та позбавлення права керування авто до пів року за використання шин, які не відповідають сезону.

80

Читайте нас у Facebook