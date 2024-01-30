Жодних швидких стартів та різких гальмувань: поради експертів, які продовжать «життя» шин вашої автівки

Взимку водії мають бути особливо уважними, адже низькі температури можуть стати причиною виникнення поломок в автівці. Зокрема, різкий перепад температур і навантаження на гуму, особливо після тривалого простою на морозі, може призвести до пошкодження шин.

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Профільне видання «Твоя МАШИНА» пропонує кілька порад для водіїв, які допоможуть продовжити життя шин та забезпечити безпечне водіння. І не тільки взимку.

Відмова від різких стартів та гальмування

Різкі старти та гальмування можуть суттєво вплинути на знос гумової суміші шин. Плавні та м’які маневри під час руху допоможуть зменшити навантаження на шини та зберегти їх у хорошому стані. Це особливо важливо при початку руху з місця та уповільнення перед світлофорами.

Уникайте швидкісних поворотів

Швидкісні повороти не тільки підвищують ризик аварій, але можуть призвести до нерівномірного зносу шин. Намагайтеся знижувати швидкість до виконання повороту, запобігаючи зайвому навантаженню на бічні частини шин.

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Заміна передніх шин задніми

Правильна перестановка шин може збалансувати зношування та покращити керованість автомобіля. Регулярно змінюйте передні та задні шини місцями, щоб рівномірно розподілити навантаження. Це особливо важливо для автомобілів із переднім приводом.

Підтримуйте нормальний тиск у шинах

Недостатній чи надлишковий тиск у шинах може призвести до швидкого зносу. Регулярно перевіряйте тиск у шинах та підтримуйте його на рівні, рекомендованому виробником автомобіля. Це також підвищить безпеку на дорозі.

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Також автоексперти радять звертати увагу на зовнішній вигляд шин.

Одна з найбільш очевидних ознак того, що час міняти шини настав, — наявність тріщин, порізів або інших пошкоджень боковин та бічних стінок шини. Ці дефекти можуть спричинити серйозні проблеми під час руху.

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Також важливо регулярно перевіряти глибину протектора та замінювати шини, коли вона стає меншою за допустимий рівень.

Про проблеми зі структурою або якістю матеріалів шин може свідчити неоднорідність кольору. Це може бути ознакою низької якості виробництва.

Варто уважно дивитися й на маркування на боковині шини. Нечітке або погано виражене маркування може вказувати на те, що характеристики шини можуть не відповідати стандартам.

Раніше автоексперти розповідали, за чим потрібно уважно слідкувати, коли на СТО встановлюють зимові шини.

Фото Pixabay

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