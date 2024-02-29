Так надійніше: чому в автомобілі з «автоматом» потрібно обов'язково користуватися «ручником»

Режим «паркінг» в автоматичних коробках передач блокує обертання вихідного валу за допомогою спеціального механізму, що складається з шестерні та «штирка». Цей механізм активується через селектор трансмісії у салоні машини. Коли ми переводимо селектор КПП положення «парковка», це змушує спеціальний штир заблокувати шестірню в коробці передач. Гальмо стоянки, або так зване «ручник», у свою чергу, безпосередньо гальмує колеса автомобіля, затискаючи гальмівні колодки. Виходячи з цього, стає очевидно, що ручне гальмо надійніше утримує автомобіль, пише uamotors.com.ua.

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Це особливо важливо, коли машину припарковано на ухилі. Якщо за такої ситуації не використовувати ручне гальмо, то вага транспортного засобу утримуватиметься лише механізмом в АКПП, що може призвести до його поломки. Це означає, що протягом усього часу стоянки на механізм в АКПП буде діяти значне навантаження, що може призвести до його поломки.

Під час паркування дотримуйтесь такої послідовності: спочатку натисніть гальмо, після цього застосуйте ручне гальмо, потім відпустіть педаль гальма і, нарешті, перемістіть селектор трансмісії в режим «паркінг». Для початку руху дійте так: спочатку натисніть на гальмо, далі звільніть ручне гальмо, встановіть трансмісію в режим «D» (рух), відпустіть гальмо і приступайте до руху.

Як відзначають експерти журналу «За кермом», ручне гальмо є важливим елементом системи безпеки автомобіля. Ручник допомагає утримувати транспортний засіб на місці, навіть якщо відмовить АКПП. Тому водіям автомобілів з автоматичною КПП потрібно обов’язково використовувати ручне гальмо.

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