В Україні почав роботу Центр соціально-психологічної підтримки «Простір життя» для людей з ігровою залежністю

26 березня в Україні за підтримки соціально відповідального бізнесу відкрилась перша спеціалізована установа для комплексної допомоги людям з ризиком ігрової залежності, їхнім сім’ям та близьким, а також реалізації науково-освітніх проєктів з профілактики лудоманії — Центр соціально-психологічної підтримки «Простір життя. Life Space».

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«Простір життя. Life Space»

В основу діяльності «Простору життя» покладено проєкт державного стандарту соціальної послуги «Соціально-психологічна реабілітація осіб з ігровою залежністю», розробку якого наразі завершують фахівці ГС «Центр відповідальної гри» разом з Мінсоцполітики України та Національною соціальною сервісною службою України.

«Простір життя. Life Space»

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Відкриття центру соціально-психологічної підтримки пройшло за участі державних інституцій, бізнесу та громадськості — представників Мінсоцполітики України, НСССУ, КРАІЛ, КМДА, КОДА, Інституту модернізації змісту освіти МОН України, Центру громадського здоров’я МОЗ України, а також операторів українського грального бізнесу.

«Простір життя. Life Space»

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За словами головної психологині Центру Тетяни Синіцької та керівника медичного напрямку Костянтина Аймедова, послуги закладу будуть спрямовані на різні категорії людей — як тих, які тільки починають втрачати контроль над своєю азартною грою та не визнають проблеми, так і тих, які вже мають виражену залежність.

Завданням психологів центру буде своєчасна та правильна діагностика, а також складання та реалізація індивідуальної програми психологічної підтримки, спрямованої на формування стійкої мотивації до одужання, психологічних змін та повернення в соціум.

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Також відвідувачі «Простору життя» зможуть отримати юридичну консультацію з приводу включення їх або членів їхніх сімей до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів або участь в азартних іграх, який веде КРАІЛ.

Команда ГС «Центр відповідальної гри»

Представник Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Юрій Юрчук зазначив, що КРАІЛ сьогодні веде активну профілактичну діяльність для підвищення рівня обізнаності громадян щодо ризиків азартних ігор, а також додав, що робота з надання соціально-психологічних послуг у спеціалізованих центрах є важливим елементом запобігання ігрової залежності.

«Простір життя. Life Space»

Відкриття простору підтримали соціально відповідальні бізнеси гральної галузі. Зокрема, компанія FAVBET, що є меценатом комплексного проєкту з впровадження в Україні соціальних послуг для людей з ризиком ігрової залежності, а також компанія VBET, що стала меценатом відкриття «Простору життя».

Ярослава Ісаєнко, VBET

«Наша активна участь у відкритті „Простору життя“ — цілком логічне продовження нашої стратегії в Україні, — каже представниця VBET Ukraine Ярослава Ісаєнко. — Ми є відповідальними перед державою, суспільством і кожним гравцем. Принципи відповідальної гри закладені в основу нашої роботи. В Україні ми проводимо активну просвітницьку політику, розповідаємо гравцям, як грати без шкоди ментальному здоров’ю та власному гаманцю».

«Відкриття „Простору життя“ — практичне втілення всіх попередніх проєктів з „Центром відповідальної гри“, до яких долучився FAVBET. Водночас це важлива віха для всієї галузі та яскравий приклад ефективної співпраці держави, громадського сектору та бізнесу. Саме такий підхід є запорукою успіху на шляху побудови в Україні ефективної системи запобігання ігрової залежності, що відповідає кращим міжнародним практикам», — зазначила представниця FAVBET Ксенія Тюрікова.

Ксенія Тюрікова, FAVBET

Проєкт із впровадження в Україні системи надання соціальних послуг людям з ігровою залежністю втілюється ГС «Центр відповідальної гри» спільно з Мінсоцполітики. FAVBET є головним меценатом комплексного проєкту та системно сприяє його реалізації з моменту запуску у 2023 році. Минулого року компанія також підтримала перше національне дослідження гральної залежності під егідою МОЗ та першою з-поміж компаній галузі відкрила двері своїх закладів для фахівців проєкту.

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