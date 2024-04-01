Російська армія має значну перевагу над ЗСУ, але не може нею скористатися: американський генерал назвав причину

Командувач Силами США у Європі у 2014−17 роках, генерал-лейтенант Бен Годжес, який раніше рекомендував Україні ігнорувати заклики припинити удари по російським НПЗ, зазначив, що наразі країна-агресорка використовує в рази більше артилерійських снарядів і, ймовірно, вербує по 30 тисяч нових військових на місяць.

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Втім, за його словами, росіяни не здатні повною мірою використати цю перевагу, пише «Голос Америки».

«Авдіївка впала 5 тижнів тому, а росіяни не змогли з цього скористатись, бо не мають спроможності», — зазначив він. За словам Годжеса, наразі оголошувані співвідношення артилерійських снарядів рф до України як 5:1 чи 10:1 «сприймаються як даність». «Можливо це подекуди і так, але в них немає здатності експлуатувати це. Бо росіяни втратили дуже багато досвідчених офіцерів та сержантів», — вважає генерал та додає: «Війна — це не лише про математику і хто має більше людей — ми програли у В'єтнамі і у Афганістані».

На його думку, українці більше мотивовані — вони захищають свою Батьківщину, знають місцевість краще, ніж будь-хто, а росіяни — окупанти та загарбники. «Не думаю, що росіян, які хочуть там бути (на фронті з Україною — Авт.), вистачить навіть на один шкільний автобус», — каже Годжес.

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Стосовно заяви російського міністра оборони сергія шойгу щодо планів до кінця року створити дві додаткові загальновійськові армії, тридцять підрозділів, включаючи чотирнадцять дивізій та шістнадцять бригад Бен Годжес висловив сумнів в здатності рф зробити це.

«Вони втратили так багато людей. В них немає можливості навчити нові 300 тисяч. Вони оголошують, що створили дві нові армії — це брехня. Вони це оголосили, але їх не існує і точно вони ще не є боєздатними формуваннями», — додає експерт.

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Раніше в Інституті вивчення війни зазначали, що російське командування може зосередити прогнозовану на кінець весни/літо 2024 наступальну операцію саме на заході Донецької області, аби закріпити стійке, але незначне просування російських військ на цій ділянці. Незважаючи на те шо росіяни накопичують сили уздовж осі Харків-Луганськ, біля Бахмута, біля Авдіївки та у західній частині Запорізької області, в ISW продовжують вважати, що зс рф, швидше за все, зможуть розпочати лише узгоджену великомасштабну операцію по одному оперативному напрямку через обмеження власних сил.

Фото з Вікіпедії

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