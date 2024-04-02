Війна впевнено шириться територією рф: вибухи вперше пролунали в татарстані (відео)

Вперше з початку війни під атакою дронів опинився татарстан — республіка за тисячу кілометрів від зони бойових дій.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

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«Вперше від початку „СВО“ дрони атакували Татарстан — два БПЛА прилетіли до заводів у Єлабузі та Нижньокамську», — ідеться в повідомленні.

За словами місцевих жителів, о шостій ранку вибухи також були на території особливої економічної зони «Алабуга», яка розташована недалеко від міста.

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Повідомляється, що внаслідок атаки нібито постраждали завод та гуртожиток. Попередньо, є постраждалі.

Влада Татарстану вже підтвердила атаку по підприємствах у Єлабузі та Нижньокамську.

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Нардеп Олексій Гончаренко пише, що за даними місцевих пабліків, дрон влетів у завод «Елаз-Нафтопродукт».

«Там працює завод з виробництва іранських дронів-камікадзе Shahed. За даними ЗМІ, для цієї роботи росія активно заохочує підлітків. Є інформація, що дрон долетів саме до заводу», — йдеться у повідомленні Гончаренка.

Нагадаємо, нещодавно чотири регіони росії були атаковані дронами, внаслідок чого пошкодження отримали багатоповерхівки, а також бізнес-центр. Зокрема, в одному з приватних будинків сталася пожежа. Так, у березні спалахнув НПЗ у Самарській області. Тоді ж очевидці також заявляли про атаку дрону. Протягом поточного року проти російських НПЗ було скоєно 15 атак. Значних пошкоджень зазнали вісім НПЗ сукупною встановленою потужністю 83 мільйони тонн на рік.

Цілеспрямовані атаки українських БПЛА на об'єкти російської нафтопереробки вже позбавили країну-агресора щонайменше 11% її нафтогазових потужностей. Київ збирається продовжувати цю тактику, попри «занепокоєння» американських партнерів можливим зростанням світових цін на нафту.

«ФАКТИ» також повідомляли про постійні атаки на Бєлгород та область, звідки постійно росіяни обстрілюють український Харків. Від початку березня Бєлгородська область зазнає регулярних обстрілів та атак. Мер міста наказав перевезти дітей в інші регіони росії. Також обмежено доступ до шести прикордонних сіл.

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