САП та НАБУ викрили організовану групу на чолі з колишнім радником Офісу президента України

Детективи НАБУ продовжують викривати причетних до корупції депутатів та високопосадовців.

НАБУ і САП викрили організовану групу на «Укрзалізниці», яка заволоділа 94,7 млн грн на закупівлях трансформаторів за завищеними цінами. Про це повідомляється на сторінках правоохоронних органів.



За версією слідства, очолює цю організовану групу колишній радник Офісу президента, який донедавна очолював управління СБУ, Артем Шило. Його затримали.

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«НАБУ і САП через суд наклали арешт на 53 млн грн на банківських рахунках компанії-постачальника», — йдеться у повідомленні на сторінці НАБУ у Facebook.

За даними САП, з червня по грудень 2022 року лідер групи через підконтрольних службових осіб АТ «Укрзалізниця» забезпечив обрання наперед визначеної компанії постачальником силових трансформаторів за завищеною вартістю.



Підставою став лист «Щодо загроз державній безпеці», згідно з яким були відхилені пропозиції інших учасників закупівлі зі значно вигіднішими ціновими умовами.

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Прокурори зазначили, що компанію-переможця контролює громадянин Білорусі, який має зв’язки з рф.

«Переможець» через зареєстровану в Болгарії контрольовану фірму-прокладку закупив трансформатори у виробника в Узбекистані та перепродав «Укрзалізниці» за ціною, штучно збільшеною майже вдвічі.

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Внаслідок реалізації схеми впродовж 2022−2024 рр. «Укрзалізниця» зазнала збитків на суму 94,7 млн грн, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд.

Завдяки діям детективів та прокурорів, суд наклав арешт на 53 млн грн на банківських рахунках компанії-постачальника.

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Наразі затримано лідера, співорганізатора та двох учасників організованої групи.

Правоохоронці не називають прізвище організатора, але його фото опубліковане у Facebook НАБУ.

Раніше ми писали про скандал із закупівлями у Міноборони. Високопосадовців звинувачують у багатомільйонних зловживаннях.



Станом на цей час заплановані перетворення у державній системі закупівель Міноборони не відбулися, і ситуація не тільки не покращилася, а навіть погіршилася.

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