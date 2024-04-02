Голова АМКУ Кириленко задекларував знайдені журналістами апартаменти, але «забув» вказати BMW X3 дружини

Голова Антимонопольного комітету Павло Кириленко задекларував 4-кімнатні апартаменти у Києві вартістю 6,2 мільйона гривень, оформлені на 77-річну бабусю дружини. Це сталося після виходу розслідування «Схем» та відкриття справи НАБУ й САП.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомила Кіра Толстякова, редакторка проєкту розслідувань «Схеми», у коментарі журналістам Кириленко зазначив, що мешкає в цих апартаментах з родиною, починаючи з 11 вересня 2023 року. Це збігається в часі з його призначенням на посаду голови АМКУ.

«От тільки мешкають вони там щонайменше з 2020 року. Бо в одному з інтерв’ю у 2020-му він розповідав, що його сім’я живе в Києві — і на тлі цієї розмови показали родинне фото. зроблене в тому ж районі, що і будинок, куди після роботи приїжджав Кириленко — вже у статусі голови АМКУ», — написала Кіра Толстякова у Facebook.



У свіжій декларації Кириленко «забув» вказати BMW X3, що належить його тещі, але їздить на ньому дружина. Завдяки сервісу МВС журналісти з'ясували, що кермувала цим авто Алла Кириленко щонайменше протягом останніх трьох років.

Нагадаємо, родина голови АМКУ Павла Кириленка з 2020-го по 2023 рік придбала нерухомість і автівки загальною вартістю понад 70 мільйонів гривень. Більшість майна записана на родичів дружини чиновника — батьків-пенсіонерів та бабусю. Як встановили «Схеми», зокрема, родина придбала маєток та дві земельні ділянки під Києвом, 200 квадратних метрів офісної нерухомості, три квартири в елітних ЖК Києва, а також чотири апартаментами у найдорожчому ЖК Ужгорода.

РЕКЛАМА

Фото Facebook

РЕКЛАМА

38

Читайте нас у Facebook